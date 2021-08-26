法國薩爾特省（Sarthe）一名41歲男子在整理亡妻遺物時，卻意外在一座長年深鎖的櫃子裡發現裡頭藏了3具腐爛嬰屍，由於他和妻子多年來膝下無子，根本不清楚嬰屍從何而來，後續還有待警方進一步調查釐清。

綜合外媒報導，男子與44歲的妻子住在一處靠近森林的民宅，兩人雖然膝下無子，但日子過得舒心愜意，不料妻子突然罹癌，病情急速惡化，最終在本月10日撒手人寰。

男子23日在家整理亡妻遺物時，突然想起車庫有一座長年深鎖的櫥櫃，心想或許裡頭放有妻子的珍貴物品，不料一打開卻發現3具腐爛的嬰兒屍體，嚇得打電話報警。

警方獲報後隨即趕抵現場，調查過程中，又在男子住家附近的私人小屋找到其他遺體。至於男子車庫櫥櫃的3具嬰屍則被裝入塑膠袋中，被衣物層層包裹，並且鎖在櫥櫃裡面，除此之外，屋內還有2把菜刀。

相關單位表示，3具嬰屍出生、死亡的時間均不相同，但並未透露究竟是胚胎、剛出生的嬰兒或者幾個月大的孩子。目前當局已下令驗屍，試圖確定嬰屍的親生父母，但因為遺體狀態不佳，恐無法找出太多有效線索。檢方則表示，目前尚未排除任何假設，希望盡快釐清案情。