英國一名女子自從可以考駕照開始，她便不斷的前往駕訓班上課，但她只要一坐上駕駛座，身體的特殊體質就會讓她無法繼續駕駛，也使她駕照考了30年依然考不過。

根據外國媒體的報導，一名來自英國貝德福德郡安特希爾區（Ampthill）的47歲女子伊莎貝爾斯特德曼（Isabelle Stedman），從17歲可以考駕照開始便不斷報名駕訓班學開車，但只要她一坐上駕駛座就會感到害怕，全身不停發抖、出汗，有時候一緊張還會崩潰大哭，甚至還曾暈倒在駕駛座上，讓她的教練不知所措，也讓她因此長達30年，花了1萬英鎊（約新台幣38萬），上了1000多堂課依然考不到駕照。

伊莎貝爾接受媒體採訪時表示，身為2名孩子的母親，一直夢想著自己能有一天可以載著女兒去上學，或是帶她們外出旅遊、探望家人，所以這30年來她曾透過催眠等方式試圖突破自己的心魔，無奈即使換了7名駕駛教練，她的症狀依然沒有改善。

只要她一坐上車就會像沒坐車的人一樣害怕，有時候大腦甚至會有幾秒鐘出現空白、失去意識，最嚴重還可能直接暈倒，醒來才發現教練正抓著方向盤幫她開車，她也不明白自己的身體到底發生什麼事。

如今，伊莎貝爾22歲及17歲的女兒都開始學開車了，之後也可能比她更早考取駕照，讓她感到有點心酸。即使如此，她仍會繼續學習開車，希望將來的某一天能克服恐懼。