動物也聽得懂音樂！日前有民眾至大安森林公園，發現一名男子正在演奏口琴，吸引不少人圍觀聆聽，有趣的是，生活在公園裡的2隻鵝聽到後，牠們也好奇的靠了過來，甚至跟著音樂一起高歌，讓現場民眾看了直呼太可愛。

一名網友在臉書社團《灰鸚鵡俱樂部》分享一段影片，一名男子在大安森林公園吹起口琴，吸引不少民眾圍觀，而公園裡的2隻鵝聽到後，也跑到男子身邊聆聽，牠們不但沒有攻擊人，甚至對音樂非常著迷，男子演奏到一半，鵝還會跟著旋律發出聲音，似乎非常享受音樂，而這一段有趣的影片曝光後，被許多民眾轉發。

不少網友表示，「鵝想要來個合唱的感覺」、「好可愛，鵝竟然還跟著唱」、「動物其實也喜歡好聽的音樂，這位大哥應該不是第一次『對鵝吹琴』了吧！」、「這兩隻鵝真的很通人性，我親眼看過」、「早上到大安森林公園運動，發現知人性的鵝夫妻在聽人們吹口琴，鵝夫婦好像聽懂音樂，每吹完一曲後，才發出聲音，好像在拍手一樣、而且還會跟民眾親親臉頰」。

根據《自由時報》報導，這2隻鵝去年3月誕生於大安森林公園，分別是「奇奇」和「凡凡」，由於牠們並非在地原生動物，因此一度面臨被帶走安置，不過當地居民與台北市公園路燈管理工程處最終達成共識，2隻鵝才得以繼續在大安森林公園生活，如今也意外成為公園裡的動物明星。