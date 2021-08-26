美國肯塔基州（Kentucky）日前發生一起家庭悲劇，一名育有2名幼子的29歲媽媽在失蹤數日後，被發現陳屍在家中，最令警方震驚的是，命案現場中，一名2個月大男嬰竟躺在媽媽的腐屍上長達5天之久，期間靠著啃咬、咀嚼自己的手指，順利存活下來。

根據《太陽報》報導，29歲的華德（DanielleWard）育有2名幼子，她將大兒子送到母親家中，請母親代為照顧，沒想到5天後她的母親葳德（Adriane Wade）卻接獲警方通知前往指認女兒的屍體，讓她一時無法接受。葳德表示，這段期間她每天照顧大孫子，接送孩子上下課，不料祖孫僅相處5天卻傳來噩耗。

報導指出，警方找到華德遺體時，赫然發現一名年僅2個月大的男嬰就躺在她腐爛的身體上，並且不停咀嚼自己的手指頭，導致手皮脫落。也正因為這個啃咬的動作，讓男嬰順利存活下來，直到被警方發現，不過男嬰嚴重缺水，目前正在醫院接受治療。

警方25日證實，華德的死因源自於濫用毒品，但沒有透露是服用何種藥物，她的母親受訪時則難過表示，「不敢相信女兒的生命就這樣結束了，事情發生得太讓人措手不及。」她也承諾會承擔起照顧2名孫子的責任，將他們好好撫養長大。

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