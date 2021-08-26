英國倫敦日前舉辦環保議題的示威遊行，吸引上百人參加並走上街頭為活動聲援，一名女大生為了吸引更多人注意及討論相關議題，竟大膽脫掉上衣，秀出飽滿雙球，讓現場所有人都為之瘋狂。
根據英國媒體的綜合報導，英國倫敦在本月25日時，聚集了500多位民眾走上街頭，響應環保組織所提倡的「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）示威活動，要求政府停止投資化石燃料，來達到環保的目的。
而現場聚集大批的人潮，其中一名就讀空中大學政治系的31歲女大生蘿拉安莫絲特（Laura Amherst），當天也與好友們一起參與活動，但她一現身立即引起全場暴動，因為她只穿著一件粉紅色的百褶裙，上半身卻沒穿，僅用活動提供的標語貼紙遮住2點，大膽露出豐滿的雙球，加上她精緻的五官與甜美的笑容，立即成為全場的焦點。
據了解，蘿拉在活動中不僅上空，還曾一度脫掉百褶裙，秀出黑色小褲與屁股蛋，在現場熱舞了約6個小時才休息，宣稱這麼做可以吸引外界對於氣候危機的關注，因此當她接受記者採訪時，也大方表示「如果脫掉衣服可以救地球，那為何不做呢？」蘿拉還表示自己是一名素食主義者，目前與男友一同住在可使用再生能源的房子裡，而她的男友與父親也十分支持她「脫衣救地球」的做法，當天還受到許多女性的好評，成功獲得關注。
即使如此，報導中也指出，警方統計自23日以來，約有1萬多人走上街頭抗議，也有118人被捕，因此希望民眾不要太過激動做出違法之事，以免受罰。
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