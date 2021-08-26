英國倫敦日前舉辦環保議題的示威遊行，吸引上百人參加並走上街頭為活動聲援，一名女大生為了吸引更多人注意及討論相關議題，竟大膽脫掉上衣，秀出飽滿雙球，讓現場所有人都為之瘋狂。

根據英國媒體的綜合報導，英國倫敦在本月25日時，聚集了500多位民眾走上街頭，響應環保組織所提倡的「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）示威活動，要求政府停止投資化石燃料，來達到環保的目的。

而現場聚集大批的人潮，其中一名就讀空中大學政治系的31歲女大生蘿拉安莫絲特（Laura Amherst），當天也與好友們一起參與活動，但她一現身立即引起全場暴動，因為她只穿著一件粉紅色的百褶裙，上半身卻沒穿，僅用活動提供的標語貼紙遮住2點，大膽露出豐滿的雙球，加上她精緻的五官與甜美的笑容，立即成為全場的焦點。

據了解，蘿拉在活動中不僅上空，還曾一度脫掉百褶裙，秀出黑色小褲與屁股蛋，在現場熱舞了約6個小時才休息，宣稱這麼做可以吸引外界對於氣候危機的關注，因此當她接受記者採訪時，也大方表示「如果脫掉衣服可以救地球，那為何不做呢？」蘿拉還表示自己是一名素食主義者，目前與男友一同住在可使用再生能源的房子裡，而她的男友與父親也十分支持她「脫衣救地球」的做法，當天還受到許多女性的好評，成功獲得關注。

即使如此，報導中也指出，警方統計自23日以來，約有1萬多人走上街頭抗議，也有118人被捕，因此希望民眾不要太過激動做出違法之事，以免受罰。

“It’s to raise awareness of how important it is to take the #ClimateCrisis seriously. People don’t take it seriously and we really need to cut our emissions we really need to take individual action.”



Laura Amherst 31 of Brighton on why she’s topless at #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/PdMzKj77fM — Damien Gayle (@damiengayle) August 23 2021