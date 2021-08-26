美國一群遊客日前到瀑布公園旅遊，途中看見一隻小鹿在河道中現身，不斷朝著瀑布的方向跑去，眾人見狀都相當擔心小鹿的安全，忍不住發出驚呼聲，然而小鹿還是被強勁的水流給沖下15公尺高的瀑布，就在大家以為牠不幸死掉的時候，小鹿竟又奇蹟般地出現在河中，讓遊客們都鬆了一口氣。

根據《每日郵報》報導，美國一群遊客日前到位於密西根州的塔跨默農瀑布州立公園（Tahquamenon Falls State Park）旅遊，在欣賞周邊風景的時候，突然有一隻小鹿在河道中現身，不斷朝著下游處奔跑，遊客們覺得小鹿活潑的模樣十分可愛，紛紛拿出手機拍攝牠玩水嬉戲的身影。

然而小鹿不斷順著河道往一座高15公尺的瀑布接近，似乎沒有發現前方的危險，始終沒有停下來的跡象，不少遊客見狀都忍不住發出驚呼：「不！」、「牠在做什麼？」，但下秒小鹿就來到瀑布邊緣，並被強勁的水流給沖了下去，在場的所有遊客全都看傻了眼，以為小鹿會因此喪命，不過幾分鐘後，牠竟奇蹟般地出現在河裡，平安游到岸邊、爬上陸地。

網友們看到影片都同樣備受震驚，紛紛留言：「看起來後面可能有一群狼在追牠」、「跳水應該是牠在夏季奧運會中最喜歡的項目」、「因為牠在關鍵時刻猶豫了，所以我給牠的跳水打9.5分」、「不用太擔心，鹿喜歡水，也是很優秀的『游泳選手』」、「野生動物的運動能力真的太驚人了」。