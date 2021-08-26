隨著動保意識高漲，馬戲團的動物表演一直飽受爭議，現在又傳出大陸安徽一家馬戲團內的獅子死後沒受到妥善安葬，屍體竟然遭到轉賣牟利，流入菜市場，消息一出引發軒然大波。

綜合陸媒報導，去年1月，安徽一家馬戲團有一隻獅子因為突發呼吸困難，搶救不治死亡，不料李姓負責人沒向林業部門通報，去年7月經由馬姓男子介紹，以1.6萬人民幣私自賣給李、尹二人。待獅子屍體處理肢解後，李、尹二人又將4條獅腿賣給在浙江溫嶺一處菜市場經營蛇肉、狗肉生意的鄭某，鄭某便將1條獅腿賣給孫某，其餘3條獅腿則送到林某家中，交易過程中被警方當場抓獲。

報導指出，這隻馬戲團獅子是非洲獅，屬於當地刑法規定的「珍貴、瀕危野生動物」，未經批准不能買賣；即便死亡，也要根據規定處理，不能私自買賣屍體，更不能食用。

最終法院判決馬戲團李姓負責人和參與收購、出售獅子腿的另外4人，被判處8個月至5年6個月不等的有期徒刑，並處人民幣1萬元至8萬元不等的罰金。至於最後購買獅子腿的孫某、林某則另案處理。

由於事發期間，正值大陸新冠肺炎疫情爆發時期，任何食用野生動物的行為都受到嚴格管控，消息一出不少網友也爆氣直呼「膽子夠大，連獅子都想吃」、「稀奇古怪的病都是吃出來的」、「真的是喪心病狂，死後也不放過最後一點利用價值」、「1月死的7月賣，都不怕吃出病來嗎」。