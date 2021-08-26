美國動物救援組織日前接獲民眾報案，指在一處橋下聽到微弱聲音，擔心可能是有動物受困，因此向救援組織求助，由於橋底下的洞口非常小，起初還找不到聲源，直到義工爬進洞裡後，才發現6隻幼貓，花了1個小時成功將牠們救出。

美國印第安那州一間動物救助組織Catsnip Etc，以TNR（誘捕、絕育、回置）為援救目標，7月初他們接獲民眾通報，指在橋底下的縫隙中，聽到微弱的聲音，擔心可能是有小動物受困，而義工抵達現場後，確實也聽到動物叫聲，認為應該是小貓的聲音。

義工團隊見橋底有個小洞，推測聲音是從這個位置傳出，但由於洞內空間狹窄，義工也無法進入找貓，因此他們只好利用手電筒與木棍，試圖找到幼貓的位置，甚至在洞口撥放貓的叫聲，但幼貓仍無動於衷，不肯自己走出來，最終義工只好將洞口挖大，趴著爬進洞內，花了1個小時成功救出6隻小貓。

隨後先將幼貓帶回去檢查，發現牠們除了身體虛弱，身上有跳蚤之外，健康並無大礙，不過義工也都很擔心幼貓媽媽的安危，猜想牠應該是覺得橋下小洞很隱密，覺得非常安全，才會將小貓安置於此，隨後他們又返回現場，終於看到母貓現身。

母貓也被義工帶回，與6隻幼貓團聚，待貓咪們都注射完疫苗，母貓進行結紮手術後，便會開放民眾領養，讓貓咪們能擁有家。Catsnip Etc也將此事分享至社群媒體，不少人感動的表示「幸好有人發現，要不然小貓這麼多隻，貓媽媽也可能照顧不來」、「義工們實在是太偉大了」。