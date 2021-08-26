有少數抽菸的人，抽完菸會將菸蒂熄滅並收起來帶回家丟，但有些人卻在菸蒂沒有熄滅的狀態下，就直接往地上或是外頭丟，因此造成火災。大陸一名貨車駕駛日前在開車時一邊點起菸抽，之後就隨手將菸蒂向車窗外丟，沒想到菸蒂卻被風吹回貨車的後車廂中，讓後車廂瞬間燃起大火。

根據大陸媒體的綜合報導，本月20日一名貨車司機開車行駛在浙江的高速公路上，開車途中他點起一根菸打發時間，之後就隨手將未熄滅的菸蒂向車窗外丟，沒想到當時的風力竟把菸蒂給吹了回來，掉落在貨車的後車廂中，而後車廂裡擺放了不少紙箱，讓貨車的後車廂瞬間冒煙起火。

此時，該名貨車司機還在隧道內通行，但後車廂卻不斷燃起火光，讓一旁的用路人被嚇到趕緊躲避，並打電話報警處理，貨車司機發現著火時，也趕緊將車停在路肩試圖拿東西撲滅火勢，所幸警消人員及時抵達現場將火勢順利撲滅，才沒釀成傷亡。

事後，警方對於貨車司機的行為相當憤怒，並對他嚴厲的指責，最後以違反公共危險罪將司機移送法辦。而新聞曝光後，不少網友也紛紛留言「一堆人都愛亂丟菸蒂」、「真是自作自受」、「現世報來的真快」、「若被他丟到別人的引擎蓋上那就完了」、「可以把他送去再教育嗎？」、「把自己的菸蒂收好有這麼困難嗎？」、「警：這是誰縱的火，司機：我」。

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