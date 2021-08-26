正值鬼月期間，不少恐怖經歷也跟著引起大家關注。外國一名女子和女兒2人待在家中，但卻不斷聽到女兒說話的聲音，她好奇地把對方叫到客廳，沒想到卻看見一個詭異黑影從暗處飄過，女兒走到她面前時也反常地一言不發，讓女子頓時感到毛骨悚然。

@genevieves.monster Heard my daughter talking to someone so I called her over and asked who but I didn't notice it until after watching it... Only her and I were home ♬ original sound - Genevieve Mary

根據《太陽報》報導，外國女子瑪莉（Genevive Mary）日前在TikTok上PO出一段驚悚的影片，表示拍片當下只有她和女兒在家，然而在客廳看電視的她卻不斷聽到女兒說話的聲音，瑪莉十分困惑，於是大叫女兒的名字，詢問她到底在和誰聊天，然而女兒走到瑪莉面前時，只是歪著頭看她，沒有做出任何回應。

瑪莉在留言處補充說明，指出這段影片拍攝於2016年，當時她還沒有察覺任何異狀，直到最近重新看了一遍，才驚覺女兒走到客廳以前，有一個高大的黑影在暗處迅速飄過，接著女兒就從黑影出現的右側走了出來，讓她瞬間渾身發毛。

影片曝光後立刻引起網友熱議，才發布短短4天，觀看次數就已經突破250萬，不少人都看到了瑪莉所描述的詭異黑影，也覺得十分害怕，「我重複看這段影片無數遍了，那絕對不是小女孩的影子」、「一開始我還以為只是女孩的影子，但那個黑影看起來穿著長袍…」、「是時候搬家了」、「我想妳需要一點鼠尾草、聖水，或是乾脆換一個新房子」、「如果我是妳，就會用聖水把房子淹了」。