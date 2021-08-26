的的喀喀湖蛙棲息於南美洲，由於牠的皮膚很鬆弛，因此又被稱作陰囊蛙，被居民認為有壯陽的功能，因此長期面臨獵捕危機，數量非常稀少，從1994年至2004年，陰囊蛙的數量下降了80%，目前各界科學家正在努力搶救中。

根據《每日郵報》報導，的的喀喀湖蛙（Telmatobius culeus）皮膚鬆弛且充滿皺褶，因此又被稱作「陰囊蛙」（Scrotum Frog），生活於秘魯與玻利維亞邊境「的的喀喀湖」（Lake Titicaca）湖底，由於湖面位於海拔高3812公尺的安地斯山脈上，因此陰囊蛙靠著特殊的皮膚構造呼吸。

研究員表示，目前並不清楚世上還有多少隻陰囊蛙，經初步估計，從1994年至2004年，陰囊蛙的數量下降約80%，而在2016年又因汙染，導致湖內1萬隻陰囊蛙死亡，使牠們面臨瀕危。英國切斯特動物園（Chester Zoo）、秘魯卡耶塔諾·埃雷迪亞大學(UPCH）和玻利維亞的自然歷史博物館決定合作展開保育計畫。

切斯特動物園的加西亞博士（Dr Gerardo Garcia）指出，秘魯和玻利維亞的民眾認為，陰囊蛙有壯陽、補充男人精力的效果，就算當地法律禁止捕捉，卻仍無法遏止他們的行為，居民會將捕到的陰囊蛙製成類似冰沙的食品，「地球面臨有史以來最大的生物多樣性滅絕，成千上萬的兩棲動物物種將面臨消失危機」。

祕魯卡耶塔諾埃雷迪亞大學動物研究員派里斯（Roberto Elias Piperis）則表示，陰囊蛙獨一無二，牠僅出現於的的喀喀湖，能夠適應極為險惡的環境，而陰囊蛙不只被認為有壯陽的效果，當地人甚至覺得，牠們能與眾神聯繫，因此會在儀式中使用陰囊蛙祈雨，目前陰囊蛙已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種。