Great while sharks gnaw on a whale carcass found at Outer Harbor https://t.co/HvfLq3akS5

Video: @SAMuseum pic.twitter.com/Ogcqa2NDON — ABC Adelaide (@abcadelaide) August 23 2021

澳洲阿得雷德港（Adelaide）一隻大翅鯨（座頭鯨）日前不幸慘遭船隻撞擊死亡，屍體周圍引來不少大白鯊爭相啃食，許多臟器也因此在海面不斷漂流，29秒驚悚吞屍片嚇壞不少網友。

綜合外媒報導，南澳州立博物館（SAM）24日在推特分享一段駭人吞屍片，畫面中可見，一隻大翅鯨遭船隻撞死，屍體在港邊載浮載沉，周遭還圍繞著不少飢腸轆轆的大白鯊不斷爭相啃食，大翅鯨的屍體也在大白鯊的撕咬下肚破腸流，內臟不斷流出，而當血水釋放到海洋以後，吸引越來越多的掠食者上前飽餐一頓。

對此，南澳大利亞國家公園和野生動物管理局的喬恩（Jon Emmett）表示，這隻大翅鯨研判是在公海時不幸被船隻撞死，最後隨著潮汐一路漂流到港口附近，當局原本打算用繩子將牠拖出海面做研究，無奈附近有太多大白鯊爭相搶食，導致作業難以進行。

大翅鯨分佈棲息範圍極廣，從南極冰緣到北緯65度的廣闊海面，都能發現大翅鯨的蹤跡，成年後平均身長為11至16公尺，體重重達30多公噸。不過早在19到20世紀之間，南半球就有至少20萬隻大翅鯨遭到濫捕殺害，甚至一度瀕臨絕種，直到1949年，國際捕鯨委員會（IWC）成立，並於1982年宣告暫停捕鯨的禁令，目前大翅鯨已不再是瀕危動物。但國際捕鯨委員會預估，每年至少有30萬頭鯨豚類動物因廢棄漁網纏繞或被漁船撞到致死。