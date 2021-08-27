雲林出現一隻被棄養的癱瘓狗，骨瘦如柴且全身是傷，倒臥地上等死，由於牠長期未吃東西，身體瘦到骨頭外露，隨後被救援至狗園，但失去主人的牠仍然快樂不起來，甚至多次流下眼淚，而盼不到主人的牠，近日甚至選擇「咬舌自盡」，讓志工看了非常心疼，表示「棄養是差勁的行為」。

「安福」當時被發現倒在雲林縣台子村，由於牠全身癱瘓，根本無法行走，只能待在原地自生自滅，躺了2天後被「林曉河狗園」救援，起初志工以為牠是流浪狗，但進一步檢查發現，「安福」的脖子有項圈傷痕，很明顯就是遭人棄養，看起來似乎很年邁，但牠其實僅7、8歲左右。

當時「安福」的狀況非常不樂觀，除了脫水外，由於牠癱瘓的關係，導致褥瘡嚴重，瘦到雙面已見骨，志工帶牠看了3間醫院，醫師都建議安樂死，因為牠的傷口嚴重，且需高度陪伴翻身。而「安福」回到園區後，一到放飯時間後，牠就會很賣力地吃，似乎深怕自己以後就吃不到了。

「安福」經常會突然大哭，志工起初以為是牠失智，直到拉開鐵門拉，讓牠看戶外風景後，「安福」就會安靜下來，且躺回飛行床時，牠還會依依不捨的咬著床，想回頭多看幾眼，志工才發現，牠其實是愛看風景，之後也在製作狗輪椅單位的幫助下，讓「安福」擁有了自己的輪椅，「當牠坐上輪椅那一刻，牠真的很開心，牠好奇看周圍，完全沒有哭泣」。

由於園區資金不足，無法給「安福」合適的照養環境，因此便暫由一名賴姓女子安置，而牠抵達新環境後，再也沒有哭的反應，只有在想上廁所等需求時，牠才會示意，而賴姓女子從外面回來時，「安福」也會叫她，志工不捨地說，牠其實根本沒失智，還非常乖巧懂事，「此時此刻，我們很明白，牠不喜歡在園區跟貓咪相處在同一空間，牠想要有人可以陪伴」。

「安福」準備回園區的前一天，牠不僅很有精神，且食慾也非常好，但當天中午就傳出「安福」過世的消息，志工趕緊至現場，「牠咬舌自盡，安福咬很緊很緊，雙手也沒有辦法分開，不是有些人想像中的咬到，這不是巧合」，指「安福」沒有癲癇的問題，就連被摸腳掌都會排斥，認為牠應該是太痛苦了，身體已到補水都會漏和出血的狀況，全身發炎疼痛，打了消炎跟止痛也挽救不了牠的心靈。

志工看了非常不忍，也在粉專心痛地表示，「很希望棄養安福的那家人，你們能看到文章，棄養是差勁的行為，安福是貼近且強烈表達的，為何你們能拔掉項圈時，沒有感到任何羞愧嗎？將牠丟至在那裡」，指狗就算被棄養後，仍然會記得主人的樣子、氣味，甚至是聲音，同時也提到，園區裡還有許多沒有家的毛小孩，希望民眾可以領養代替購買。