澳洲一名28歲獵人戴利（Leroy Daly）在打獵期間，誤將5公尺巨鱷當作木頭，一腳踩在鱷魚頭上，當他驚覺有異時，想逃卻已被巨鱷拖入水中，並且咬斷2根腳趾，劫後餘生的他表示，「如果不是失去腳趾，就是換我把整條命賠上」。

根據《每日郵報》報導，戴利19日與家人相偕前往在北領地達爾文以南的達利河（Daly River）打獵，沒想到過程中因為太過專注於獵物，沒注意到附近有一隻5公尺巨鱷，直接一腳踩在鱷魚的頭上，「我原本以為是木頭之類的東西，結果突然感覺到鋒利的牙齒」。

被惹毛的巨鱷以迅雷不及掩耳的速度，一口咬住戴利的腳將其拖入水中，嚇得戴利放聲求救，並拚命掙扎讓自己浮出水面，聞聲而來的家人著急的朝水中開槍，試圖嚇阻巨鱷，直到戴利爬上岸後才驚覺1根腳趾已被鱷魚咬掉，另1根則勉強連在皮膚上。

最讓眾人詫異的是，戴利當下先冷靜的將衣服裹在腳上，接著跑回家喝了幾杯啤酒和止痛藥才前往附近診所就醫，之後又被轉至皇家達爾文醫院治療腳趾，所幸目前情況穩定。不過戴利表示，並不會因為被鱷魚攻擊而停止打獵，日後會更加小心。