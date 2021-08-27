英格蘭曼徹斯特一戶人家日前遭劫匪入室搶劫，而他們飼養的愛犬發現後，為了保護家人，便衝出去與劫匪搏命，最終被砍傷左眼，但受傷的牠仍擔心家人的安危，之後跑到嬰兒房保護小主人，護主表現讓人看了非常感動。

CCTV shows armed thugs smash into family house with machete – then slash dog's eye outhttps://t.co/2vdEoyPsZu pic.twitter.com/WxeCRCRQAk — Daily Star (@dailystar) August 26 2021

根據《每日星報》報導，居住在曼徹斯特奧爾特靈厄姆（Altrincham）的戈爾登（Jack Golding），25日與未婚妻貝安（Annmarie Behan）、6個月兒子阿爾洛（Arlo）在家睡覺時，凌晨左右發現有3名手持武器的蒙面劫匪，闖入屋內搶劫，戈爾登趕緊起床，拿出球棒進行反擊。

愛犬西拉（Cilla）發現入侵者後，也勇敢地跑出來護主，由於寡不敵眾，且劫匪還持有手槍，戈爾登之後被槍抵住頭，要求拿出現金與珠寶，而戈爾登家中並沒有多少錢，最終拿出一支假名錶和30英鎊現金，劫匪才甘願離開，在搏鬥的過程中，西拉被砍傷左眼，受傷的牠當下沒有落跑，而是跑到小主人的房間，似乎想要保護對方。

戈爾登表示，「西拉從不會亂對人吠叫，牠只是一隻普通的寵物犬，沒想到如此衷心，就算被割傷了，牠仍然跑到臥室，待在嬰兒的旁邊，我不知道牠是如何撐下來的」，而西拉隨後也被送往醫院治療，不過由於牠的傷勢非常嚴重，導致左眼因此失明。

戈爾登難過的說，經歷此次搶劫，讓他們仍感到非常害怕，「我們不得不離開該地區，現在我們已無處可住了」，事後他也報警求助，目前警方正在調查，嫌疑人還未被逮捕。