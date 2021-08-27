Parrot takes the phone on a fantastic trip. 😳🤯😂🦜 pic.twitter.com/Yjt9IGc124 — Fred Schultz (@fred035schultz) August 24 2021

網路上日前瘋傳一段將近2分鐘的「鸚鵡視角」影片，畫面中可見一隻鸚鵡在搶走人類的手機後，意外錄下絕美的空拍影片，畫面曝光震驚百萬網友。

綜合外媒報導，推特用戶邵茲25日在帳號「@fred035schultz」以「鸚鵡帶著手機展開一場奇妙的旅程」（Parrot takes the phone on a fantastic trip.）為題，上傳一段將近2分鐘的影片，畫面中可見，天外飛來一隻鸚鵡突然奪走一名灰衣男子的手機，接著揚長而去，過程中因為手機切換到錄影模式，意外捕捉到絕美的空拍影片，影片最後隨著鸚鵡降落在一輛汽車上而結束。

影片曝光後，短短不到3天就吸引逾110萬網友觀看、3.5萬人按讚，不少人震驚於「鸚鵡視角」下的城市街景，大讚鸚鵡簡直是一名優秀的電影製作人，紛紛留言直呼「如果可以用鸚鵡拍攝，那誰還需要空拍機呢？」、「感謝這隻鸚鵡生動的介紹印尼屋瓦片的多樣性」。

不過也有人懷疑其真實性，「這顯然是人類刻意將攝影裝置安裝在鸚鵡身上，但即便如此影片還是很精彩」、「這100％是動畫片，不信可以看一下鳥的翅膀，邊緣相當粗糙，再加上地面和建築的陰影太銳利，就連樹上的葉子也沒有紋理，這動態很不真實」。