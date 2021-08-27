動物是否聽得懂人話，一直以來議論紛紛，有些寵物甚至會模仿主人說話或唱歌。日本一名飼主發現，當她哼出一段旋律後，愛貓竟會學著一起哼，讓她覺得非常不可思議，而近日她也將愛貓唱歌的影片投稿至媒體，超強音準意外引發關注。

根據日媒「NTV NEWS24」報導，居住在東京的飼主柳澤久美子，日前發現自家愛貓「SORA」竟會學她唱歌，當她哼出一段旋律後，「SORA」似乎會記下來，之後便跟著哼唱，由於牠並未受過特殊教導，因此讓飼主感到非常不可思議。

柳澤久美子也錄下「SORA」的哼唱影片，並投稿至媒體，她透露，這一隻貓是被領養的中途貓，一開始她並不知道「SORA」會唱歌，直到她發現，每當自己發出聲音時，「SORA」就會跟著回應，所以她就試圖哼歌，沒想到「SORA」竟會跟著一起哼唱，才進一步發現到牠驚人的音樂天賦。

影片曝光後，也引發網友討論，不少人表示「用同樣的旋律，哼出主人的歌，真的是太神奇了」、「這是我這幾年來，看過最震驚的影片」、「這一隻貓前世應該是音樂家」。而台灣也出現會哼歌的鵝，日前有民眾至大安森林公園發現，一名男子在吹奏口琴時，公園裡的2隻鵝不僅會跑過去聆聽，聽到一半甚至還跟著伴奏，讓不少人看了非常驚訝。