天空上若出現不明飛行物，總是會讓人聯想到UFO。俄羅斯有民眾日前在天空上，看到一個不明發光體，進入大氣層以後，漸漸形成「水母狀」，讓現場民眾全看傻，趕緊將這一幕拍下，不少人驚呼連連，有的人推測可能是火箭，也有人認為是隕石。

根據《紐約郵報》報導，俄羅斯阿穆爾州（Amur Oblast）日前有民眾發現，天空盤旋著一個不明物體，進入大氣層後，它才逐漸散開，形成宛如「水母」的模樣，影片放大後可見，它的前端還有個尖銳的發光體，讓現場民眾驚呼不已。

目擊者表示，「我和朋友看到天空中有物體在移動，看起來像是一顆彗星，不過它飛得速度非常慢，我們才意識，這可能是某種火箭或飛行器，不久它就爆炸變成水母形狀，當時我們也有聽到類似爆炸的聲音」，而他們也將影片上傳至社群平台，引發討論。

不少人表示，「那應該是一枚火箭，煙霧是因鋰燃燒而產生的」、「我覺得是一顆隕石，地球每年都會遭掉落的隕石撞擊，這很常見」、「會不會是飛碟，它飛行的模樣看起來很特殊」。不過阿穆爾州附近有新建的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome），最近一次測試發射是在7月1日，正巧與民眾目擊的同一天，因此火箭的可能性非常高。