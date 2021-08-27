臺北市立動物園在暑假期間不斷傳出喜訊，上個月小貓熊媽媽「美可」順利生產，目前小貓熊寶寶已滿1個月大，目前正努力適應環境、探索新生活，有時牠發現媽媽「美可」外出後，還會倚靠在門框上等媽媽回家，模樣看起來非常可愛。
小貓熊媽媽「美可」於7月6日順利產下一子，當時為了能順利紀錄生產過程，保育員還在巢箱內架設攝影機，幸運地拍下珍貴分娩畫面，如今寶寶已滿1個月，育兒經驗豐富的「美可」無論餵奶、還是打理寶寶的日常生活，都展現駕輕就熟的人母姿態。
小貓熊寶寶目前多數時間都在巢箱內活動，有時還會與媽媽親親，或是依偎在媽媽身旁，自顧自地「吃手手」和玩腳趾頭，而媽媽外出不在牠身邊時，小貓熊寶寶就會獨自在巢箱內練習翻滾爬行，有時太想念媽媽「美可」，還會將身體倚靠在門框上等待媽媽回家。
保育員會趁「美可」外出採食時，趕緊替小貓熊寶寶秤量體重，擔心寶寶若沾上人類氣息，「美可」可能會不願哺育，因此開始作業前，他們必須先將雙手沾滿巢箱內巢材的氣味，才能伸手觸碰小貓熊寶寶，而經過秤重後，得知小寶寶的體重目前已達896公克，非常健康，未來等牠能夠獨立後，才有機會與遊客見面。
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