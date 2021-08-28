「米樂流浪動物中途協會」志工日前在台中西區，發現了一隻迷路的阿拉斯加雪橇犬，因此便將安置於動物醫院，不過阿拉斯加雪橇犬抵達陌生環境後，似乎感到非常緊張，不斷地哀號，好像在碎念主人，所幸眾人的幫忙下，阿拉斯加雪橇犬順利被飼主接回家。

「米樂流浪動物中途協會」27日於台中西區發現一隻阿拉斯加雪橇犬在路上逗留，雖然牠身上有植入晶片，但卻沒有登記紀錄，也未結紮，不過由於牠的身體非常乾淨，而且聽得懂「坐下、握手」等指令，推測應該有人飼養，之後便將牠安置於動物醫院，等待主人來認領。

有趣的是，阿拉斯加雪橇犬抵達動物醫院後，可能並不習慣陌生環境，而且遲遲未見到主人，讓牠感到非常緊張，在醫院裡鬼哭狼嚎，只見牠被關在籠子裡，不斷地仰頭大叫，模樣看起來既委屈又可憐，好像在碎念主人，怎麼還沒有來接牠回家。

「米樂流浪動物中途協會」也在臉書發文，幫忙尋找狗主人，笑著寫下「誰家的阿拉斯加走失了？太好笑了，台中的朋友請幫忙分享，讓這個噗嚨共趕快回家」。不少網友則表示「其它狗超無奈，已經很衰住院了，還來一個大聲公」、「開起碎碎唸模式，一定是在說主人壞話」、「哭得好悽慘」、「如果主人沒領回，願意讓人領養，我可以」。

急著找愛犬的主人看到貼文後，趕緊至動物醫院認領，進一步得知，這一隻狗的名字叫做「優喜」，回家前主人也完成晶片寵物登記。