眾所皆知，加油站內都會標註「嚴禁煙火」4個大字，不過國外卻有一名屁孩不當一回事，一邊加油還一邊抽菸，加油站老闆好言提醒但對方還是不聽勸，一氣之下直接拿著滅火器對著屁孩一陣狂噴，不僅能教訓他一頓，還能將其手上的菸熄滅。

國外論壇《Reddit》日前瘋傳一段影片，畫面中可見，加油站當時有兩輛車子正在加油，不過畫面右側一名穿白衣的男子竟然在過程中點起一支菸，加油站老闆發現後立即要求他滅菸，但隨即遭到對方拒絕。

加油站老闆見白衣男依舊我行我素，隨即大步走向分隔島，一把拿起放在一旁的滅火器，接著朝男子一陣狂噴，頓時間噴得他全身都是粉末，身旁的車子也無可倖免。

影片曝光後大快人心，不少網友紛紛留言直呼「在加油站附近抽菸真的很蠢」、「現在的人根本不聽勸，被滅火器噴也只是剛好而已，向老闆致敬！」、「老闆很棒！他只是在做他需要做的事，同時保護了其他客人」。

根據台灣《菸害防制法》第15條第6點，在製造、儲存或販賣易燃易爆物品之場所全面禁止吸菸，違者可依第31條罰則處新台幣2000元以上至10000元以下罰鍰，若有危害到公共安全時，還可依照《加油站設置管理規則》，最高可處50萬元罰緩。

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