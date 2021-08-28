英國一名34歲女子戴維絲（Naomi Davies）分享一段感人影片，內容提到2、3年前她與未婚夫前往動物園參觀時，一隻母猩猩帶著小猩猩緩緩靠近她，一開始牠們只是好奇的盯著她看，沒想到小猩猩卻突然伸出手隔著玻璃不斷親吻、撫摸她的孕肚，看似送上祝福的暖心行徑讓身為準媽媽的她感動不已。

綜合外媒報導，戴維絲在懷胎4月時與未婚夫相偕前往動物園，當他們駐足在猩猩園區時，一隻母猩猩帶著小猩猩緩緩朝他們走來，並且隔著玻璃溫柔的注視著她，戴維絲的未婚夫靈機一動，提議戴維絲讓猩猩們看看她的孕肚，不過她有點遲疑，因為她覺得自己的肚子還很小，或許猩猩們看不出來她懷有身孕。

沒想到當戴維絲掀開衣服，露出微微隆起的孕肚時，小猩猩立刻就撲了上來，隔著玻璃不斷親吻、撫摸她的孕肚，一副愛不釋手的模樣，讓戴維絲和未婚夫當場融化，不禁感動直呼「牠們讓我看到親子間的甜蜜連繫，牠們實在太可愛了！」

如今戴維絲已在2019年6月平安生下女兒，無奈因為新冠疫情爆發，她允諾待疫情穩定會帶著女兒回到動物園看猩猩，「我很期待去動物園那一天，我想知道猩猩們能不能認出女兒。」