不少較為落後的地方，看到畸形就誤認是被惡魔附身。中非盧安達共和國一名母親，先前生下一個畸形男嬰，頭部頂端及臉頰異常隆起，導致他的臉腫成三角形，而男嬰父親見狀後，不僅沒有感到心疼，甚至認為他是惡魔的後裔，立刻拋棄這對母子。

根據《每日星報》報導，來自盧安達共和國的莉貝瑞塔（Bajeneza Liberata），先前生下一名畸形男嬰，孩子的頭部異常隆起，不斷向外側生長，形成詭異的三角形，而莉貝瑞塔丈夫看到孩子的怪異模樣後，不僅沒感到心疼，反而表示他不願意負責任，要求莉貝瑞塔把孩子殺了，認為男嬰是惡魔的後裔。

莉貝瑞塔與孩子被拋棄在醫院，最終由好心人將他們送回家鄉，而當地村民看到嬰兒後，也都感到非常排斥，甚至稱他是「怪物」、「外星人」，試圖將母子倆趕出去，無奈的莉貝瑞塔透露，她與丈夫已經有過幾個孩子，都沒有異常，唯獨這個孩子畸形，她心疼地說「我不知道兒子生了什麼病，但他看起來很痛苦」。

莉貝瑞塔遭村民唾棄，導致她無法工作，但她仍設法自力更生，努力照顧自己與孩子，而他們的故事被電視台報導，讓外界都感到非常不少，網友也幫忙建立《GoFundMe》頁面，目前正在籌集資金，將莉貝瑞塔和她的孩子送至國外接受治療，總目標設定在4萬美元（約新台幣111萬）。