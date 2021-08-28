台北市立動物園的馬來貘「貘莉」10日誕下女寶寶，「貘豆」升級哥哥，動物園官方粉專24日發起「貘法少女」命名活動，不僅吸引上千網友、網紅爭相參與，就連「護國神山」台積電、台北市長柯文哲也來參戰，引爆網友熱議。

馬來貘寶寶的命名活動到本月29日止，參賽門檻是貼文按讚數要超過5000人，才能進入候選名單，對此柯文哲在臉書PO文表示，近期眾人搶著當馬來貘寶寶的乾爹乾媽，想名字想到破頭，戰況激烈到就連「護國神山」台積電、 女神柯佳嬿也來搶讚。

柯文哲話鋒一轉，指出「貘爾定律」、「貘衣姬豆」這些名字雖然有特色，可是字數太長，取名就是要俗擱有力才會響亮，因此他很快想出「葉克貘」這3個字，「這個名字有台灣人的姓氏，高科技的含意，也提醒我們必須敬畏生命、時時守護身心健康」。

不過這個想法很快被幕僚打槍，眾人認為既然是北市動物園新成員，希望馬來貘寶寶也要響應市府政策，每天早上7時30分就上班，不要等人morning call，所以還是取名「貘寧扣」最適合，希望「貘寧扣」帶著滿滿的愛與祝福，平安健康，快樂長大。

事實上「貘法少女」命名活動，吸引各大企業、網紅、藝人響應，包括自稱「乾爹」的知名插畫家Cherng率先以「貘花豆」參戰，就連網紅視網膜、藝人柯佳嬿、台積電、爭鮮壽司和摩斯漢堡等都來勢洶洶，目前以視網膜取名「視網貘」11.2萬讚，暫時排名第一，插畫家Cherng則以「貘花豆」10.9萬緊追在後。