「戰鬥民族」俄羅斯人不僅個性強悍，就連寵物也很特殊，普通人飼養貓狗，他們則是養熊或老虎，讓外界看了驚呼連連。俄羅斯一名男子先前在社群網站上，分享他被老虎撲倒的影片，只見他不斷抵抗，仍敵不過老虎壓制，讓網友看了非常擔心，深怕下一秒他就被吃下肚，而男子也解釋，老虎其實是他的寵物。

根據《Russia Beyond》報導，伊利亞（Ilya Goryachev）擁有照顧動物的經驗，尤其是貓科動物，3年多前一隻僅3周大的幼虎被媽媽棄養，不願意再繼續餵牠，動物園園長發現後，便聯繫朋友伊利亞，希望他可以代為照顧，起初伊利亞只是想暫時幫忙餵養，沒想到彼此漸漸產生感情，還將牠取名為「Aurora」。

伊利亞提到，「Aurora的母親似乎知道孩子有病，因此拒絕繼續餵牠喝奶，這在野外很常見，弱小的幼虎甚至會被親戚吃掉」，之後他將Aurora帶回家，用奶瓶親自餵牠喝奶，但漸漸的伊利亞發現牠的異狀，便將Aurora帶至獸醫院，發現牠不僅血糖過高，甚至還有白內障和佝僂病，這些病嚴重還可能奪去Aurora的性命。

伊利亞從未放棄Aurora，成功將牠養到成年，回憶地說「我永遠不會放棄Aurora，牠是我的孩子，雖然當時牠病得很嚴重，但牠現況慢慢在好轉，身為一個父親的我，感到非常自豪」，而他也經常在IG分享與寵物的互動，有一段Aurora撲倒他的影片，許多人看了不禁為他捏了一把冷汗，伊利亞則解釋，Aurora其實是在跟他玩。

伊利亞透露，Aurora如今重達100公斤，牠就像是一隻家貓，經常會跟他睡在同一張床上，雖然不少人曾問過他「如何飼養老虎」，但他都會極力勸阻對方，表示「飼養這種動物很困難，牠們不像普通的貓狗，與老虎相處時，需要花非常多的精力與注意力」、「某次我們不得已要出遠門，只好請動物園代為照顧Aurora，沒想到牠因不熟悉環境而不斷大叫，導致動物園收到民眾投訴，最終對方也不願意再收留牠了」。