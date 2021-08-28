Shcolkine beach in Crimea was largely empty as swarms of jellyfish were found washed up on the shores pic.twitter.com/sqlcJCsKS9 — Reuters (@Reuters) August 25 2021

位於黑海北岸的克里米亞半島（Crimea）四周被海水圍繞，不但是兵家必爭之地，也是知名觀光勝地，往年每到夏季總是湧入不少遊客玩水消暑，不過近日卻空無一人，原來是有巨量的水母大軍擠爆海岸線，加上水母會螫人，讓遊客只能敗興而歸。

綜合外媒報導，克里米亞半島四周海岸線近日發現被大量的水母盤據，數量之多讓人咋舌，根據網路上瘋傳的影片顯示，一顆顆又大又飽滿的透明水母不斷被海水沖上岸，幾乎佔據了整座沙灘，從空中鳥瞰，海水裡滿滿的都是水母。

有不少遊客本來想下水消暑，但走到沙灘後，全被眼前的水母大軍給嚇壞了，儘管有少數人硬著頭皮下水，但也很快就放棄上岸，因為海裡密密麻麻的水母讓他們很難施展身手暢快游泳，「那種觸感就像果凍一樣噁心，而且充斥著水母的氣味，惡臭難聞，還會讓皮膚刺痛、在手上留下痕跡，令人非常不舒服。」

對此，俄羅斯南海生物研究所（Russian institute of south sea biology）的專家阿利約莫夫（Sergei Alyyomov）表示，該海域水母數量激增的主因來自於全球暖化，注入黑海的淡水量下降，導致海水變鹹，有利水母族群迅速繁衍。