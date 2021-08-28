你有看過5條腿的狗嗎？美國加州一間動物收容所近日在社群平台分享鬥牛犬影片，沒想到意外引發討論，只見小狗原本應該是尾巴的位置，竟長出一條完整的腿，不僅有腳踝還有腳趾，讓幫忙照顧牠的志工感到非常驚訝。

根據《都市日報》報導，加州薩克拉門托（Sacramento）一間動物收容所NorCal Bully Breed Rescue，近日從動物醫院收容了一隻鬥牛犬寶寶，但進行檢查時發現，幼犬原本應該是尾巴的位置，竟長出了一條腿，看起來非常特別，而志工也將其模樣拍下並分享至抖音，吸引1000萬人觀看。

收容所志工表示，這一隻狗被取名為「香奈兒」（Chanel），「香奈兒原本待在動物醫院，之後轉交給我們照顧，所以我們並不知道牠的父母是誰」，獸醫師看到牠時，起初以為「香奈兒」和正常犬隻一樣，經過檢查才確認牠是擁有5條腿的狗，多長出來的那條腿有3個腳趾、腳掌及踝骨。

「香奈兒」外型特殊，一夕之間變成網紅，不少人表示，「不知道牠的第5條腿，會不會跟著一起長大」。而志工也與獸醫商議，假若第5條腿並不會給「香奈兒」造成生活問題，他們應該會保留這一條腿，不過近日「香奈兒」體溫出現異常，進到獸醫院進行檢查，發現牠白血球數量過多，目前須住院觀察。