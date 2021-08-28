美國有一對夫妻先前跟風替孩子驗DNA，豈料收到結果後，讓夫妻倆都傻眼了，他們養育11年的兒子，父親竟另有其人，而妻子對於此事也不知情，兩人隨後向當年幫忙做試管嬰兒的醫院討說法，院方才坦承當年的疏失，事件曝光後，讓不少人直呼太離譜。

根據《ABC4》報導，來自猶他州的凡納（Vanner Johnson）和妻子多娜（Donna），先前因好玩，買了DNA自家檢測試劑組，豈料1個月後收到報告，卻讓夫妻倆非常傻眼，報告顯示，他們11歲小兒子生母雖是多娜，但生父不詳，凡納表示「當我看到報告上寫『父不詳』時，我不懂那是什麼意思，我就是他的父親啊！」。

凡納提到，當年他們打算生第二胎時，發現有不孕的問題，因此2007年透過試管嬰兒的方式生下小兒子，因此一看到結果報告後，他並沒有認為是妻子出軌，而是懷疑當初替他們做試管嬰兒的診所出包，多娜也提到「當結果顯示，我們的大兒子與弟弟竟是同母異父的兄弟時，我們馬上就驚覺事情不對勁了」。

夫妻倆隨後找診所理論，負責人才坦承疏失，並表示當年誤將多娜的卵子與另名男性的精子結合，導致這個結果，而夫妻倆最終連絡上居住在科羅拉多州的小兒子生父麥克尼爾（McNeils），此事也讓對方非常驚訝，凡納表示「我們正在處理這件事，過去並未遇過這種事情，所以我們也不知道該怎麼辦」。

凡納與多娜已對該間診所採取法律行動，表示「診所在進行相關療程時，應該要更加謹慎，但他們並沒有做到，我們希望採取措施，防止類似事件再次發生，這不應該讓患者來負責」，而這起事件也影響到兩個家庭，據了解，凡納與多娜的小兒子從小就知道自己是試管嬰兒，而在結果出爐後，夫妻倆也沒有隱瞞，還讓他與麥克尼爾的孩子認識，凡納也強調「我對兒子的愛絕不會改變」。