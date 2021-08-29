大陸一名女子日前將手機遺留在路邊的椅子上，幸運的是當她半小時後再回到現場，手機依舊放在原處，原本她以為是沒人看到才沒被撿走，事後翻相簿卻看見一張流浪漢大叔的自拍照，為了感謝對方沒有偷走她的手機，女子特地回到事發處附近尋找大叔，並買了許多零食和水作為報答。

根據陸媒報導，陝西西安女網友「一枚別緻的楓」23日在微博PO出一段影片，表示自己7月29日時將手機遺落在路邊的長椅上，過了半小時她才驚覺，急忙趕回現場，順利將手機找回。原本她以為當時是凌晨，所以才會沒有人撿走手機，然而事後查看相簿卻發現一張陌生男子的照片，朋友一看就認出他是附近的流浪漢。

女子在丟失手機的附近尋找了好幾天，才終於找到這名流浪漢大叔的身影，女子買了許多零食和水送給他，來表達自己的謝意，更對大叔說：「以後我遇到你，還會給你買吃的」，大叔聽到後立刻道謝，並透露自己流浪是為了「等一個人」，在女子準備離開前，大叔還特別叮囑她要注意安全。

女子將整段經歷PO上微博，同時配上了一段文字「希望世間美好與我們環環相扣」，網友們看到後都紛紛留言稱讚：「你太暖了，這些人確實不容易，他沒有拿走本質就是好的，對待這些本質好的人多一點溫暖」、「流浪漢很善良，你也很美麗」、「願善良的人都能得到溫柔對待」、「估計是叔叔不小心按到了拍照，自己都不知道被拍進去啦」、「善良的人遇到善良的小姐姐」。