隨著科技的進步及美容保養業的興起，越來越多女性靠著飲食、運動及醫美來凍齡，有些甚至看起來更逆齡。日本一名YouTuber日前公開一段影片，大方公開自己與另一半「母子戀」的交往過程，引起網友熱烈討論。

來自日本的29歲YouTuber「Yoshitaka」，日前開設YouTube頻道「25歳逆年の差夫婦」，大方公開他與妻子「Aki」的戀情。他在影片中表示，多年前他到Aki所經營的居酒屋消費，當時坐在吧檯喝酒的他，看著眼前的老闆娘十分有大姊姊的成熟魅力，加上外型及聲音都是他的理想型，便大膽向Aki攀談，後來發現兩人都曾有一段失敗的婚姻，也獨力扶養小孩等等，許多共同之處讓他們很快的墜入愛河。

就這樣交往了7年，直到新冠疫情爆發，Aki擔心自己若不幸確診，Yoshitaka必須要提出很多資料佐證才能探視及照顧，因此提出結婚請求並且坦承自己的真實年齡。原來，Aki因為相當注重保養，外型始終保持的相當年輕，完全看不出實際年齡已54歲，因此對外都聲稱自己44歲，也一直不敢向Yoshitaka坦白，只能用各種方式將有關年齡的資料放在顯眼的地方讓Yoshitaka發現並詢問她，但Yoshitaka卻一直沒注意到，才會一直欺瞞到現在。

不過，Yoshitaka知道後雖十分驚訝卻也表示「我一點都不介意你的真實年齡，怎麼不早點告訴我，這樣也不用苦惱這麼久」，貼心又溫暖的話感動了Aki及大批網友，讓他們相差25歲的母子戀得到許多人的支持。

兩人結婚後，感情依舊甜蜜，也一起買了一台露營車，在日本各處遊玩，並拍攝成影片公開至網路上，讓許多網友稱羨不已。