新冠肺炎疫情期間，許多家庭因此多出許多與另一半相處的機會，不過也有人因此離婚。國外一名女網友日前在網路上分享自己的悲慘經歷，因為在疫情期間她不但結束了5年的婚姻，還發現自己的前夫變成姊夫，讓她相當傻眼，也引起大批網友熱烈討論。

根據英國媒體《太陽報》的報導，TikTok帳號為「@sarahdepp08」的女網友莎拉（Sarah），日前分享了一段影片，暢聊與前夫離婚的過程。她表示5年前與大她20歲的前夫結婚時，邀請了大她10歲的姊姊擔任伴娘，因為對莎拉來說，姊姊是她最親的家人與最好的朋友。

沒想到新冠疫情爆發後，莎拉與前夫的感情急轉直下，最後兩人決定離婚，但後來她發現姊姊也開始失聯找不到人，過一陣子就看見前夫向姊姊下跪求婚的照片，讓她當場崩潰。

事後，莎拉從姊姊與前夫的社群媒體上找出了端倪，原來兩人早就已經談起戀愛，在社群媒體上互動十分曖昧，她卻什麼都不知道，讓她感覺自己被最親密的人欺瞞、背叛，相當難受及難堪；而且詭異的是，莎拉與前夫在一起時，姊姊與前夫相處並不和睦，如今卻攜手結婚讓她忍不住大罵姊姊是個「垃圾」。

另外，她們的父母先前也曾當面詢問過莎拉的姊姊，是否正在與莎拉的前夫交往，卻沒得到正面的回覆，也沒有改變莎拉姊姊的決心，現在家人只希望莎拉能盡快走出傷痛接受事實。

網友看到則是紛紛為莎拉叫屈，忍不住留言「這故事實在太誇張了」、「我也跟你發生過類似的經歷，但我前夫是跟繼姊結婚，他們早在我離婚前就開始了」、「這男的也真夠噁心，姊妹通吃」。