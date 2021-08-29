對於許多男性來說，生殖器的尺寸，決定他們在「群體中的地位」，因此有些人對於自己的大小相當自傲，但有些人卻認為，尺寸就算不大也能靠技巧贏人。而英國一項研究結果卻發現，女性在性愛上的滿意度，確實與男性的陰莖長度有關。

根據英國媒體《太陽報》的報導，英國倫敦家學院（King’s College London）近日找來了12對情侶及夫妻，針對男性生殖器的長度，與女性性愛滿意度進行調查。過程中研究人員會提供每一對男女3款不同尺寸的陰莖套環，而每一款套環都有1.2公分左右的差距，來增加男性陰莖的長度。

另外，研究人員也要求男方在進行性行為時，必須在不讓女方知道的情況下，輪流使用3種款式的套環，而且每次都使用3到5次，讓女性可以完整體驗，並感受在性愛時得到的快感及高潮，結束性行為之後，女性再以0至100給予評分。

研究結果顯示，平均男性的陰莖縮小15%，女性的滿意度就會減少18%；而男性的陰莖若是進得越深入，女性的滿意度就會提升。另一項針對4700名女性的研究中也發現，女性能達到性高潮的「最佳陰莖尺寸」約為20.3公分，若是尺寸過大，反而不容易引發高潮。

不過，研究團隊代表維爾（David Veale）在論文中也提到，此研究不該誤解為陰莖長度的增加就能提升女性的性高潮，因為對於沒有性經驗，及害怕被拒絕的男性來說，還有其他方式能讓女性帶來高潮。

加拿大布洛克大學教授安東尼（Anthony F. Bogaert），過去也曾找來4000人進行抽樣調查，在其中發現男性的性傾向也會影響陰莖的長度。同性戀男性的陰莖尺寸與長度，無論是勃起還是正常垂下時，都比異性戀男子的更加粗大。