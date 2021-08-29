非洲迦納近日傳出一起荒唐的事件，當地一名人妻因為嫌棄丈夫太醜，竟背著他和前男友發生關係，只為了生下長得漂亮的小孩，如今她已經育有3子，肚子裡還懷著第4名孩子，但他們全都不是丈夫親生的。

All my 3 kids are for ex-boyfriend; my husband is too ugly to be their father – Ghanaian woman (video) https://t.co/bgJZeKiy1S pic.twitter.com/shv9HDqyJ2 — Pulse Ghana (@PulseGhana) August 25 2021

根據《Pulse Ghana》報導，非洲迦納一名34歲女子日前寫信給廣播節目爆料，表示自己的丈夫雖然是個好人，對她也非常好，不過唯一的缺點就是「長得醜」，而她自己一直以來有一個夢想，希望可以生下「漂亮」的孩子，所以不想讓丈夫壞了自己的願望，於是女子突發奇想，決定找前男友幫忙，她先算好自己的月經週期，並在排卵期的時候去找前男友，而且這段期間她會盡量避免和丈夫太過親密，確保自己懷的孩子不是丈夫的。

如今她已經育有3名孩子，目前又懷上了第4名孩子，不過丈夫並不知道小孩不是自己親生的，前男友也不知道自己就是孩子的生父。女子也透露當初就是因為前男友太花心，2人才會分手，但現在也是因為他的這種個性，才讓她能夠順利完成「生下漂亮小孩」的計畫。

然而這個秘密似乎快要「紙包不住火」，因為丈夫最近拿到了美國簽證，可能會帶著他們一家人到美國居住，到時候將會進行DNA檢測，可能會讓一切真相都曝光，因此女子才會投信到廣播節目中，希望可以找到解決這種窘境的辦法。