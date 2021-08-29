許多人購買樂透都希望能因此一夜致富，但就算真的獲得頭獎，也不一定敢告訴任何人。國外一名男子，多年前曾中了樂透的頭彩大獎，但10年來他始終保持低調不願讓家人知道，直到父母離世他才開始質疑起自己的做法是否正確。

根據美國理財新聞《Money Watch》的報導，他們在6月時收到一名來自加州男子的來信，他表示自己曾在2011年購買彩券，並獲得5500萬美元（約新台幣15億）的頭彩獎金，之後便相當低調，沒有告訴家人與身邊的親朋好友，即使事後拿著彩金購買了一輛卡車及一棟房子，他仍宣稱自己是住在租屋處，絲毫沒有露出一絲破綻。

男子解釋他會這麼小心，是因為這件事情就算被他的父母知道，可能也不會向他要求任何事情，但若是被他的妹妹知道了，肯定會要求他捐出一半的獎金給教會，因此這10年來他始終不曾向任何人透露過半點風聲，也將近10多年沒跟妹妹及妹婿說過話，甚至希望他們不要知道他的住處。

不過，現年67歲的男子表示，雖然他很滿意目前的生活，但他的妹妹曾在爸媽去世前，試圖對他們做出可怕的事被他成功阻止，而使他一直將此事藏在心裡，直到爸媽過世都不知道真相，讓他心中留下遺憾，甚至懷疑自己的做法是否正確。

對此，《Money Watch》的網站專欄作家昆丁（Quentin Fottrell）回應，金錢不會改變你是誰，但能改變別人對你的看法，你可以用金錢購買任何想要的東西，卻買不到親情、朋友以及其他人的關係，所以他認為男子的決定並沒有對錯，而是做出了選擇罷了。