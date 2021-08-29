印度一名弄蛇人在慶祝傳統節日「兄妹節」的時候，意外被手中提著的毒蛇咬傷腳趾，最終因為來不及施打抗蛇毒血清而不幸身亡，他被蛇襲擊的過程全被一旁的民眾拍攝下來，在網路上引起熱烈討論。

根據《今日印度》報導，這起事件發生在比哈爾邦薩蘭縣（Saran），本月22日25歲弄蛇人曼莫漢（Manmohan）為了慶祝兄妹節（Raksha Bandhan），特別抓來了2條毒蛇，事發當時他正抓著蛇的尾巴，要將「Rakhi（聖線）」綁上，但同時他還分心地回頭和家人們聊天，沒想到就在他不注意的時候，其中一條蛇爬到了腳邊，一口狠狠咬住他的腳趾。

曼莫漢感覺到腳上的刺痛，立刻跳起來、把蛇甩開，接著將牠們帶離現場。不久後曼莫漢被送往住家附近的醫療中心，但那裡沒有抗蛇毒血清，無法替曼莫漢治療，只能把他轉移到位於洽普拉的醫院，豈料到達醫院竟為時已晚，曼莫漢已經不幸死亡。

消息傳出後，曼莫漢的親朋好友都感到非常震驚，指出過去10年來，他都以捕蛇、救蛇為職業，大家若是發現有蛇出沒，都會打電話請他來幫忙，曼莫漢也會替被蛇咬傷的人治療，甚至救治受傷的蛇，等到牠們復原後再放生回附近的林地。

「兄妹節」是印度的傳統節日，這天姊妹會在兄弟的手腕綁上一條叫作「Rakhi」的聖線，象徵平安和保護，並為兄弟的安樂祈福，而兄弟也會誓言保護他們的姊妹，一家人聚在一起慶祝兄弟姊妹之間珍貴的手足情誼。