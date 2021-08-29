無論是狗狗還是貓咪，只要聽到某些奇特的聲音或是「關鍵字」，就知道主人下一步的動作，也因此激起不少飼主捉弄毛孩的慾望。一名國外女網友日前曬出影片，想測試看看家中愛犬聽到熟悉關鍵字時的反應，沒想到2隻狗兒不斷歪頭並露出疑惑的表情，讓網友全笑翻。

TikTok帳號為「@ hazelandmotleygsd」的女網友，自從養了2隻德國牧羊犬Hazel與Motley後，便經常在社交平台上曬出2汪的私下生活，及各種逗趣的影片，TikTok吸引超過13萬名粉絲追蹤。日前飼主再次更新近況，PO出2汪的影片，想要測試2隻狗狗對於平常經常聽到並且喜愛的「出門、散步、公園、球、狗狗公園、游泳、很棒」等關鍵字的反應。

只見影片裡，女飼主先是接了一通疑似朋友打來的電話，然後在電話中說著「我和Hazel、Motley正在家裡，牠們都是乖狗狗，我們還會一起去散步，跟牠們散步實在太棒了，我們還會遇到其他的狗狗」，接著她又說道「Motley還叼著球一起去公園，之後又去了狗狗公園，我們在那裡玩了丟球遊戲，然後跳進游泳池裡游泳，牠們真的很棒」。

有趣的是，2隻愛犬聽到這些關鍵字後，不斷歪著頭並露出疑惑的眼神看著她，之後發現自己被主人耍才起身離開，而2隻狗狗不斷歪頭、扭動脖子的可愛畫面也被主人拍了下來，分享至網路上，吸引超過200萬人觀看。

網友紛紛留言「狗：頭歪了這麼久，到底要不要出門？」、「Hazel：終於要出門去玩了嗎？」、「頭轉到快暈了竟然沒有要出門」、「我要被這2隻可愛的狗狗給笑死」、「真想抱緊處理」、「牠們怎麼這麼可愛啦」、「原來大型犬賣起萌也一樣可愛」。