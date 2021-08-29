美國網路上日前傳出一段影片，遭到大批網友瘋傳。一名女網友日前開著車子前往麥當勞得來速購買速食時，竟發現前車的後座疑似出現一頭牛，原本以為只是娃娃，開近一看才發現牛隻竟左右晃動還眨眼，讓她嚇得趕緊拿出手機，將這個奇特的畫面拍下上傳。

根據《美聯社》的報導，一名來自美國威斯康辛州的女子潔西卡納爾遜（Jessica Nelson），於本月26日開車前往當地的麥當勞得來速購買餐點時，意外發現前方排隊的車輛中，有一台小轎車的後座出現一頭牛，剛開始她還以為只是大型的娃娃，但牛卻突然扭動頭部並不斷眨眼，讓潔西卡看得目瞪口呆，回過神才驚覺在後座的竟然是真的牛。

接著，潔西卡便拿出手機將這奇特的景象拍了下來，並分享到個人FB上，沒想到影片因此爆紅，在網路上不斷轉發、瘋傳，也引起網友熱烈討論，就連牛主人也看到了這段影片，並主動聯繫潔西卡說明原因。

該飼主表示，當天他其實剛從牛市集買了3頭小牛回家，他將3隻小牛安排在汽車後座避免牠們受傷，途中經過麥當勞便開進去購買餐點，沒想到竟被潔西卡拍到其中1隻，另外2隻則躺在後座上沒被看到。

網友們看到影片，則是紛紛留言「雖然是小牛，但這樣不會太擠嗎？」、「如果是我也肯定被嚇死」、「那隻牛的表情太可愛了」、「那隻牛也是一臉懵」、「下次載牛換卡車吧」。