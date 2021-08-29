「捐血一袋，救人一命」不只適用於人類，寵物也非常需要捐血者的幫助。英國一隻9歲的狗狗6年來固定捐血，總計獻血22次，累計捐血量多達1萬毫升，據估算可以幫助約88隻狗狗的性命，偉大的行為讓牠被封為「超級巨星」。

"Superstar" dog retires after six years of donating rare blood https://t.co/MfNduZF6tD — BBC News (UK) (@BBCNews) August 28 2021

根據《BBC》報導，來自萊斯特郡梅爾頓莫布雷（Melton Mowbray）的9歲狗狗伍迪（Woodie）是一隻格雷伊獵犬（Greyhound），這種品種的犬隻大多數都是罕見的「陰性血型」，可以在緊急情況下提供給任何一種狗使用，而且僅有30%的犬隻具有這種血型，因此許多獸醫捐血機構都會選格雷伊獵犬作為「捐血犬」。

主人格雷（Wendy Gray）透露，伍迪在3歲時首次捐血，過程中牠都十分乖巧地趴在桌子上，一動也不動，捐血結束後也沒有任何不良反應，從此之後主人都會定時帶牠去捐血，在經常見面的情況之下，伍迪和捐血處的工作人員感情變得很好，牠的身體也非常健康，捐完血甚至還能步行4到8個小時。

在這6年期間伍迪已經獻血22次，累計捐贈1萬毫升的血液；英國寵物血庫（Pet Blood Bank UK）指出，每450毫升的血液可以拯救約4隻小狗，這意味著伍迪這6年來所捐贈的血液量，足以拯救多達88隻狗狗。

但由於捐血犬的年齡限制在1到8歲，已經9歲的伍迪只能宣布「退休」，為了感謝伍迪這些年的愛心和付出，英國寵物血庫特別贈送牠一個禮盒，內容物包含玩具、陶碗、項圈和零食等，更封牠為「超級巨星狗狗」，並表示：「血液對我們的寵物來說真的很重要，就像對人類一樣，伍迪所做的一切對全國其他狗狗的生活產生了巨大的影響」。