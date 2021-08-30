一項新近的研究發現，在非發情期時，年紀較長的公象移動極為遲緩，可一旦進入了發情期，步伐就會變得比年輕的競爭對手還要敏捷，而且巡邏範圍擴大了數倍。

公象在十五歲左右便可開始交配，但要到三十五歲左右才會進入規律的交配節奏，而到了五十歲左右，牠們的雄風非但沒有減弱，在交配一事上，甚至開始顯得急不可耐─這是一個不尋常的時間軸，因為大多數哺乳動物的繁殖，往往隨著年齡的增長而放緩。

大象是母系社會，象群由母象和幼象組成，公象只有在發情期才會加入象群。一年中大約有三個月的時間，中老年的公象進入「發情狂暴期」，牠們不大進食和休息，而是把大部分的時間用在與母象交配。參與上述研究的博士後研究員泰勒說，發情的公象如同一架睪丸素機器，不斷流出氣味濃烈的尿液。

而根據另一項於二○一七年發表的研究，發情的中老年公象對母象極具吸引力，同一象群中可能有八成的幼象都是某一頭公象的後代。專家解釋說，尋找配偶時，母象會把年齡視為健康的標誌，因為年長的公象如同在向潛在的配偶宣告，乾旱和疾病等對牠們並非威脅，所以自己才能活得那麼久。此外，公象年紀愈長，體形就愈大，顯得比年輕公象更具優勢，母象自然更容易喜歡牠們。

本文作者:Grant Currin／呂玉嬋編譯

(本文摘自 《講義雜誌 8月號》)