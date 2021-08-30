美國加州近日發生一起美洲獅攻擊人的事件，日前一名5歲男童在自家前院玩耍，角落裡突然衝出來一隻美洲獅，狠咬他的頭部和頸部，甚至將他拖行數十公尺，試圖帶男童離開現場，所幸男童的母親聽到聲音立刻跑出來，赤手空拳重擊美洲獅，才順利將兒子救回。

A California woman fought off a mountain lion with her bare hands after it attacked her 5-year-old son. https://t.co/m6896pNMNo — USA TODAY (@USATODAY) August 29 2021

綜合外媒報導，這起事件發生在洛杉磯卡拉巴薩斯（Calabasas），本月26日上午一名5歲男童正獨自在住家前院玩耍，豈料竟有一隻美洲獅從角落撲向他，狠咬他的身體，甚至將他拖行約40公尺，試圖要帶走男童，男童的母親聽到外面的騷動聲，立刻跑出來查看狀況，見兒子被猛獸攻擊，她毫不猶豫就上前赤手重擊美洲獅，打了好幾下牠才終於放開男童，逃離現場。

隨後男童的母親急忙開車將兒子送醫，他的頭部、頸部和上半身都受到重傷，目前經過治療後狀況十分穩定，沒有生命危險；而這也是25年來，洛杉磯首度傳出野生美洲獅攻擊人的事件。

加州漁業和野生動物局（CDFW）接獲消息後，立即派人到場搜查，不久後就在附近的樹叢中發現美洲獅的身影，由於牠的行為仍具攻擊性，研判牠就是攻擊男童的「兇手」，為了附近居民的安全，官員當場將牠射殺。

不過當局指出，20分鐘過後又有2隻美洲獅現身，其中一隻成年母獅帶有無線電追蹤項圈，經證實為編號「P-54」的美洲獅，另外一隻則體型較小，官員推測這次襲擊事件的「兇手」很可能就是「P-54」的孩子；隨後官員用麻醉槍將這2隻美洲獅射倒，並帶往合適的地區野放。