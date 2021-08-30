俗話說：「人生如戲，戲如人生」，有時候誇張狗血的八點檔情節真的會在現實上演。外國一名女子近日拍片分享，自己和媽媽直到爸爸去世那天，才知道他還有一個雙胞胎兄弟，而且更恐怖的是，多年來他們經常互換身分生活，讓女子感到相當崩潰。

根據《鏡報》報導，女網友邦妮（Bunnie）近日在TikTok上分享一段影片，她表示自己小時候某個晚上，因為想要喝水而起床下樓，中途卻從窗戶看見爸爸佛萊迪（Freddy）在屋外和一名陌生女人爭吵，由於當時年紀還小，邦妮並沒有多想，只是趕快到廚房喝完水便轉身上樓。

豈料在轉彎處邦妮居然撞上了爸爸，明明前幾秒他還在屋外和人吵架，怎麼會突然又出現在樓梯間，這詭異的現象讓邦妮嚇壞了，匆匆地和爸爸道了聲晚安就急忙衝上樓，沒想到她往窗外一看，發現爸爸依然站在門外，但樓梯間的爸爸也還站在原地，等於同時有「2個爸爸」存在，邦妮無法理解這種狀況，只當自己還沒睡醒，回到房間後倒頭就睡。

第二天邦妮把前一晚看到的事情全都告訴媽媽，但對方認為她只是在作夢，沒有太過在意；隨著時間流逝，邦妮也逐漸忘記當晚的詭異現象，直到爸爸去世後，她和媽媽才驚覺爸爸竟是雙胞胎，還有一個長得一模一樣的兄弟艾迪（Eddie），更恐怖的是2人經常交換身分生活，代表小時候她叫的「爸爸」，有時候可能是佛萊迪，有時候也可能是艾迪。

如今兄弟中被稱作「佛萊迪」的人已經去世了，另一人則下落不明，沒有人知道究竟真正死去的那個人到底是誰。影片曝光後不少網友都和邦妮一樣震驚，紛紛留言：「妳媽媽怎麼會沒注意到自己的丈夫是不同人？」、「所以問題來了，誰才是妳的親生父親？」、「這真的不是電影情節嗎…」、「真不敢相信居然有雙胞胎會這樣做」。