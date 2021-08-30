大部分的動物都有很強烈的地盤意識，甚至會為了搶地盤而大打出手。大陸一名飼主前陣子發現店外面有一隻流浪貓，於是上前餵水和飼料，不過她飼養的貓咪見到外來者卻瞬間炸毛，態度十分不友善，一旁的黃金獵犬見狀，急忙上前勸架，連拖帶拉把貓咪給扯回店門口。

大陸飼主「金毛鬧騰麻麻」家中飼養了3隻黃金獵犬「鬧鬧」、「騰騰」、「歡歡」和一隻貓咪「小寶」，經常會在微博和BiliBili上分享愛寵們的有趣互動。前陣子飼主在自己開設的店外發現一隻流浪貓，於是主動提供牠飲用水和飼料，這隻流浪貓也常常會回到這裡吃飯，不過小寶每次看見這個「外來者」都會瞬間炸毛，2隻貓相互叫囂著，似乎下一秒就要撲向對方、打起架來。

而黃金獵犬騰騰總是會在場面最劍拔弩張的時候出面勸架，用嘴巴叼起小寶身上的牽繩，連拖帶拉地把牠扯回店裡，拉開2隻貓咪之間的距離，雖然小寶還在氣頭上，但敵不過騰騰的力氣，只能乖乖地回到店裡，也不會過多反抗。

影片曝光後，不少網友都覺得騰騰和小寶的互動非常可愛逗趣，紛紛笑說：「寶子哥在同類面前沒有了最後的尊嚴」、「笑死了，有騰騰這樣一個大哥居然是勸架的，不是幫忙撐場面的」、「寶爺：要不是有這幾隻狗攔著，本大爺早成為這地區的扛壩貓了」、「狗狗好細心，每次都是拉繩子」、「騰騰果然是大暖狗」。