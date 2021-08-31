大陸貴州省一戶民宅天花板日前突然垂掛一顆詭異人頭，由於人頭垂掛在角落，看起來格外陰森，消防員獲報後趕抵現場也險些嚇壞，事後才知道原來是一名4歲女童貪玩，看見地板上有一個洞就把頭鑽進去，結果硬生生卡在洞口，從一樓望上去猶如一顆頭顱飄在半空中，所幸經消防員搶救，女童總算成功脫困，但這幕畫面也隨即在網路上瘋傳。

綜合陸媒報導，貴州省普定縣一處社區，27日有一名4歲女童在2樓玩耍時，出於好奇直接將頭鑽進地上約30公分的洞口中，不料身體突然往下滑動，導致整顆頭卡在洞口，從一樓往上看，只會看到一顆頭顱懸在半空中，乍看之下十分詭異，就連到場的消防員也被嚇一跳。

據女童家人指出，當初這個洞口是預留要裝設排煙管，沒想到會發生如此意外。消防員表示，原本搜救團隊打算破壞天花板將女童救出，但因為牆面太過堅固，擔心影響住宅結構，最後靠著抹油的方式，派一名消防員在樓下將女童往上推，另一名消防員則在2樓慢慢拉，最終耗時40分鐘才成功幫助女童脫困。

女童頭顱卡在天花板的畫面曝光後隨即在網路上瘋傳，網友紛紛留言直呼，「突然一看還真有點恐怖片的感覺」、「真的嚇到我了」、「這件事估計會跟著她一輩子，逢年過節都被拿出來當笑話」、「以後吹牛說自己的荒誕經歷，沒幾個人比得過這孩子」。