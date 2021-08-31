為了孩子的幸福和安全，媽媽可以做到任何事！近日一段網路上流傳一段倉鴞家庭的有趣影片，當時一對鴿子夫妻趁著倉鴞父母不在家的時候霸佔鳥巢下蛋，7隻倉鴞寶寶見到「陌生鳥」闖入，害怕地躲在角落發抖，倉鴞媽媽回來後立刻霸氣攻擊，最終鴿子只好拋下自己的蛋，狼狽逃離現場。

以色列海法大學（University of Haifa）沙米爾研究所（Shamir Research Institute）地理與環境研究學系組成了一個野生動物生態小組，在以色列多個鳥巢與森林中裝設監測攝影機，觀察野生動物的一舉一動，同時他們也開設了YouTube頻道「Charter Group Birdcams」，24小時直播這些動物們的日常，前陣子鏡頭就捕捉到了倉鴞家族的有趣畫面。

倉鴞父母通常都會在白天時外出尋找食物，留幼鳥獨自待在鳥巢中，等待牠們帶著獵物回家。6月8日監視器拍攝到一隻鴿子進入了鳥巢，但並未逗留，在倉鴞父母回來之前就先行離開；隔天這隻鴿子帶著另一半再度來到鳥巢，還在窩裡下了一顆蛋，不過鴿子當天晚上睡在鳥巢外，因此沒有和倉鴞父母碰到面。

然而到了10日，這隻鴿子大膽地待在鳥巢內孵蛋，一旁的7隻幼鳥見到「陌生鳥」闖入，全都害怕地縮在角落不敢動彈，過程中雖然有幼鳥誤把牠當成自己的父母，卻被鴿子暴力攻擊，幼鳥們只能繼續委屈地躲在角落、等待父母回家拯救牠們。

豈料晚間倉鴞爸爸率先帶著獵物回家，一開始牠還沒有注意到鴿子的存在，多次進出後牠才看見，立刻嚇得和孩子們躲進角落，表情看起來十分震驚，久久沒有回過神，之後牠決定無視鴿子的存在，繼續帶獵物回家餵食幼鳥。

不久後倉鴞媽媽終於返回鳥巢，牠一進入就看見有一個「不速之客」，觀察幾秒後迅速用腳攻擊鴿子，就算鴿子躲進了幼鳥群中，牠還是能夠準確瞄準目標，最終順利捍衛自己的家園，把鴿子給趕了出去。