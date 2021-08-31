貓雖然聽不懂人話，但許多人認為貓具有靈性，因此相處久了，貓似乎能感受到人類的情緒。日本一名飼主表示，去年他收養了一隻黑貓，豈料近日愛貓突失蹤，飼主趕緊跑到路上尋找，期間遇到幾隻流浪貓，束手無策的他只好拜託浪浪幫忙，沒想到果真讓他找到愛貓，讓他驚呼不可思議。

日本網友@touzainosaito3去年擔任中途之家，幫忙暫時照顧流浪貓，當時他收留了一隻身體很虛弱的小貓，原本他想等小貓身體康復後再送養，沒想到相處間@touzainosaito3對貓漸漸產生感情，他便直接收編，並取名為「黒猫クロ」，還為愛貓創推特帳號，紀錄他們的日常生活。

豈料近日@touzainosaito3卻發現，愛貓深夜時偷跑出去失蹤，讓他感到非常憂心，趕緊至路上尋找，但都未發現寵物的身影，讓他急得哭了出來，隨後他在路邊發現幾隻流浪貓，由於他當下非常著急，因此也沒有多想，便請求流浪貓幫他一起找。

@touzainosaito3表示，「我那時也不知道為何會那樣做，我跟牠們說『如果你們看到小黑的話，能不能叫牠在公園等我，如果找到的話，我會給你們食物和水』」，神奇的是，沒多久他果真看到「黒猫クロ」待在公園裡，而飼主對此非常驚訝，之後也遵守他的承諾，為流浪貓準備食物。

飼主也提到，雖然他不確定，貓是否聽得懂人話，或許這件事只是巧合，但這次經驗卻讓他印象深刻。而此文曝光後，累積16.6萬人按讚，不少人表示「我的貓之前也是失蹤2周，我每天以淚洗面，之後也是跟流浪貓說，沒想到3天後，愛貓真的回家了，這也可能只是巧合」、「流浪貓的智慧和善良，讓我留下深刻的印象」。