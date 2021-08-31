大陸江蘇日前一名男子和友人聚餐時，不慎將打火機掉入正在煮沸的滾燙火鍋中，女店員第一時間試著打撈出火鍋裡頭的打火機，不料沒幾秒鐘突然發生爆炸，造成當時圍在桌邊的店員和客人多處燙傷，隨即被送醫救治。

綜合陸媒報導，本月23日凌晨2時許，韓姓男子與2名友人相偕前往火鍋店用餐，不料用餐過程中，不小心將打火機掉入正在煮沸的火鍋中，他隨即關閉火源後，緊急找來店員幫忙，沒想到店員在打撈火鍋裡頭的打火機時，突然發生爆炸，導致滾燙的湯汁炸起半天高，並且四射噴濺到3名客人和店員身上，造成每個人的背部、腿部都有不同程度的燙傷。

常熟市公安局虹橋派出所獲報後立即趕抵現場，並指出由於打火機內裝的是沸點較低的液態丁烷，火鍋溫度遠遠高出沸點，使其氣態化才會導致爆炸，所幸遭熱湯濺傷的4人都沒有生命危險，目前與業者就賠償問題進行協商中。

承辦員警表示，若不慎將打火機掉入滾燙的火鍋中，除了第一時間將火源關閉之外，更要立即疏散周圍人員，接著要戴上安全帽、穿戴厚衣服、手套等防護措施，再將鍋子端離人群處理，便能將傷亡機率降到最低，確保民眾安全。