靠撿垃圾養活一家人。美國一名媽媽熱衷於「垃圾搜尋」（dumpster diving），她會透過翻垃圾桶尋找被丟棄，但還能使用的物品，藉由轉賣的方式賺錢，之後她發現收入相當可觀，最終甚至直接辭去正職工作，全力投入垃圾搜尋。

根據《Meaww》報導，居住在德州的32歲媽媽蒂芬妮（Tiffany Sheree）育有4個孩子，她原本在餐廳擔任服務生，生活過得並不容易，一次她偶然在YouTube看到「垃圾搜尋」的相關影片，因此決定嘗試看看，2017年首次嘗試後，找到各式各樣的保養品及化妝品，價值約1200美元。

蒂芬妮覺得「垃圾搜尋」非常有趣，也意識到此能為她帶來不錯收入，之後她便專門鎖定大品牌、精品店外的垃圾桶，精心挑選還能使用的產品，有些只是包裝輕微受損，有的則是客人退貨的商品，她還曾找到過一台價值750美元的全新咖啡機、價值數百美元未拆封的化妝品、床單、枕頭、毯子等，甚至還有貓狗等寵物用品，之後她再將物品整理乾淨，舉辦二手拍賣會將戰利品賣出去。

蒂芬妮提到，「垃圾搜尋」能讓她每個月賺進4000美元（約新台幣11萬元），收入非常可觀，因此在2020年疫情大爆發時，她毅然決然辭去服務員的工作，全職投入「垃圾搜尋」，如今她還會帶著丈夫丹尼爾（Daniel Roach）及孩子一起去挖寶，蒂芬妮也將此事分享至抖音，有趣的生活方式，讓她獲得200萬名粉絲追蹤。

「垃圾搜尋」在美國越來越流行，但仍飽受爭議，有些人認為，這是偷竊行為，甚至覺得有衛生問題，但支持者則表示，此舉能有助於垃圾減量，對地球有正面效益，蒂芬妮雖然經常收到負面的私訊內容，但她仍堅持做自己，表示「我很開心能從垃圾桶裡，救出還可以使用的產品，並為環境與地球盡一份心力」。