近日宏都拉斯一名男網友在住家拍攝雨天風景時，突然有一道閃電猛烈劈下，擊中了前院的一棵大樹，現場瞬間迸出火光，還發出巨大的爆炸聲響，讓男網友嚇得急忙逃竄到室內躲避；事後他也將這段恐怖經歷分享到網路上，引發網友熱烈討論。

根據《NowThis News》報導，事發當天宏都拉斯男子羅納德（Ronald）在家中準備慶祝爺爺的100歲生日，他和哥哥在陽台上拍攝住處外面的雨天景象，沒想到下一秒一道閃電竟直直劈下，擊中了前院的一棵大樹，現場瞬間迸出火光，還發出和放鞭炮一樣巨大的爆炸聲。

羅納德和哥哥頓時間嚇壞了，急忙往屋裡跑去，途中他還叫同樣在陽台上坐著的媽媽跟他一起進到室內，確保大家的安全。羅納德接受採訪時表示，事發當下他能清楚地感受到閃電散發的熱量，極強的光線和聲響甚至讓他失明、失聰持續10秒，他也因此短暫地迷失了方向。

事後羅納德把這段恐怖的影片分享到Instagram帳號「@theerongee」上，引發網友熱烈討論，「天啊！這也太瘋狂了」、「你們很幸運，好險樹跟房子沒有因此起火」、「媽媽也太淡定了，好像沒有什麼事能嚇到她一樣」、「這是我第一次看到這麼兇猛的雷擊落在人的附近…」、「我之前在營地也遇過類似情況，一道閃電劈在小屋附近的樹上，它瞬間就變成數以萬計的碎片」。