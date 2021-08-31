位於美國紐約北部城鎮的伍德斯托克（Woodstock），有一隻鴨子名叫Kiwi，因為身體重心容易前傾，導致牠無法正常行走，負責照顧牠的動物保護協會，特別替牠量身打造了一台「學步車」，只見牠穿上「輪椅裝」後，努力蹣跚學走，畫面曝光感動逾39萬人。

伍德斯托克動物保護協會經常在臉書分享Kiwi的日常，由於Kiwi身體重心容易前傾，先天無法靠著自身力量在草地上奔馳，於是協會特別為牠打造一台學步車，讓牠在輪椅的輔助下，靠著雙蹼走路。果然牠也非常爭氣，就算無法走得飛快，但牠依舊賣力的蹣跚學走。

協會表示，Kiwi如今對於輪椅的使用，已經相當得心應手，甚至喜歡向眾人展示牠的行走技巧，經常將協會人員逗得哈哈大笑。除此之外，Kiwi也特別會游泳，定期接受水療，增強腿部力量，目前協會打算替牠購入特殊的靴子，以幫助牠在粗糙的路面行走，並保護牠的雙蹼。

Kiwi蹣跚學走的影片曝光後感動逾39萬網友，紛紛留言直呼「太了不起的鴨子，實在令我刮目相看」、「默默的被Kiwi堅強的生命力給打動了」、「Kiwi可以走的時候看起來很開心」、「好人一生平安！謝謝幫助牠的好心人們」。