厄瓜多一名飼主近日過世，豈料她飼養的愛犬，似乎也知道主人離開，當飼主遺體被載往墓園安葬時，她的愛犬竟跟著跳上車，堅持待在棺材旁邊，似乎想陪主人走完最後一程，暖心舉動讓不少人看了非常感動。

根據《The Dodo》報導，居住在厄瓜多（Ecuador）的95歲瑪麗亞（Maria Isabel Benites Chamba）養了一隻狗Bumer，他們的感情非常好，Bumer經常會待在瑪麗亞的腳邊，近日瑪麗亞年事已高過世，家人在舉辦葬禮時，Bumer竟不斷在瑪麗亞的棺材旁徘徊，未曾離開過主人的身邊。

殯葬業者「Funeraria Santa Rosa」表示，在進行葬禮儀式時，Bumer一直在附近，似乎覺得主人還活著，甚至趴在瑪麗亞的棺材底下，「你可以看到狗與瑪麗亞之間存在的忠誠和感情，牠總是想和主人待在一起」，直到葬禮結束，殯葬業者準備將瑪麗亞載至墓地安葬，而Bumer發現後，趕緊跳到車上，坐在棺材的旁邊。

殯葬業者提到，Bumer在上車前，還在靈車旁繞了一圈，好像在說「我要跟我的媽媽說再見」，他們也將這一幕拍下來，並分享至臉書專頁上，讓不少人表示非常感動，而Bumer最終由瑪麗亞的家人繼續照顧，讓牠不再因瑪麗亞的過世，而繼續感到傷心。